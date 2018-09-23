رئيس التعليم العام: بنات المدارس التجارية فى منتهى الشياكة

23 سبتمبر 2018 - 01:32 م

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أنه بدأ اليوم الدراسي بمدرسة العقيد أحمد محمود شعبان بالجيزة، وبعدها ذهب إلى مدرسة أم المؤمنين الثانوية، للتعرف على مدى استيعابهم للنظام الجديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن هناك بهجة مرسومة على وجوه أولادنا، فالبنات في المدرسة التجارية كانوا في منتهى الشياكة، وابتسامة على الوجوه، فعلا إحنا السنة دي فى عام التعليم".

وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن العام الحالى هو عام التعليم.

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