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رئيس التعليم العام: بنات المدارس التجارية فى منتهى الشياكة

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الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
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إيمان هاني

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دي إم سي

التعليم العام

رضحا حجازي

المدارس التجارية

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أنه بدأ اليوم الدراسي بمدرسة العقيد أحمد محمود شعبان بالجيزة، وبعدها ذهب إلى مدرسة أم المؤمنين الثانوية، للتعرف على مدى استيعابهم للنظام الجديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن هناك بهجة مرسومة على وجوه أولادنا، فالبنات في المدرسة التجارية كانوا في منتهى الشياكة، وابتسامة على الوجوه، فعلا إحنا السنة دي فى عام التعليم".

وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن العام الحالى هو عام التعليم.

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