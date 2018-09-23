3 ملفات يناقشها الرئيس أبرزها الاقتصاد والإرهاب

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الإرهاب

رئيس الجمهورية

السيسي

الاقتصاد المصري

يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الأحد، العديد من القضايا خلال لقاءاته في نيويورك لتعزيز العلاقات الخارجية مع دول العالم، علي رأس هذه القضايا المقرر بحثها الاقتصاد المصري ومكافحة الإرهاب.

الملف الاقتصادي يتصدر لقاءات السيسي اليوم

ويلتقي الرئيس السيسي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية فضلا عن رؤساء كبار مسئولي كبرى الشركات الأمريكية العالمية، حيث سيجري الرئيس حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

كما سيلقي الرئيس الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مصر ورؤية الدولة لدور القطاع الخاص في التنمية، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة في مصر والتطلع لتعزيز التعاون مع الشركة في مختلف المجالات وزيادة حجم استثمارات تلك الشركات ورجال الأعمال في مصر خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي الرئيس السيسي جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات وخاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك تلك الخاصة بعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تأكيد عزم مصر مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية واتخاذ مزيد من الإصلاحات التشريعية والإدارية بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

كما يلتقي الرئيس السيسي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والتشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن التطرق إلى عدد من الملفات الأخرى مثل الأزمة الليبية والسورية. ويلتقي الرئيس السيسي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتباحث بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وأفضل السبل للتعامل معها وتسويتها بما ينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن مناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي حيث يتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفا واحدا في مواجهة كافة التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.

السيسي يبحث مع وزير خارجية الإمارات حماية الأمن العربي

ويلتقي الرئيس السيسي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتباحث بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وأفضل السبل للتعامل معها وتسويتها بما ينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن مناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي حيث يتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفا واحدا في مواجهة كافة التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.

بحث تعزيز الاستثمار مع أعضاء الغرفة التجارية

ويلتقي الرئيس السيسي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، فضلا عن رؤساء كبار مسئولي كبرى الشركات الأمريكية العالمية، حيث سيجري الرئيس حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

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