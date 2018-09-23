وفاة طالب فى أول يوم للدراسة بالدقهلية

23 سبتمبر 2018 - 02:08 م

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من داخل مدرسة الزهراء الابتدائية، بمدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، أثناء حصة التربية الرياضية.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد وصول التلميذ إبراهيم حسن محمد عبد ربه، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية متوفى.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن التلميذ سقط داخل المدرسة تحت أقدام زملائه، وذلك أثناء حصة التربية الرياضية.

تحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيقات.