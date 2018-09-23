بالصور.. نجوم الأهلى فى عزاء "هيكل"

23 سبتمبر 2018 - 02:18 م

حضر منذ قليل، العديد من نجوم الأهلى صلاة الجنازة على روح الراحل عادل هيكل حارس الأهلي الذي وافته المنية مساء أمس السبت وستتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الفاروق بالمعادي.

وكان على رأس هؤلاء الكابتن محمود الخطيب وخالد الدرندلي وطارق قنديل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وحسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي ومحمد مرجان مدير القلعة الحمراء والإعلامي أحمد شوبير والكابتن إكرامي الشحات حارس النادي الأهلي السابق وعبد العزيز عبد الشافي ومحمود علام مدير النادي الأسبق وشوقي عبدالشافي لاعب ومدرب الأهلي السابق.



