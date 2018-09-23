محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف مستوى النظافة

23 سبتمبر 2018 - 02:45 م

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، مدير مدرسة سمالوط الثانوية بنين للتحقيق بسبب وجود قصور شديد في مستوى النظافة قبيل العام الدراسي الجديد 2018-2019.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية للمحافظ لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد في 3 مراكز وهي بني مزار وسمالوط ومطاي.

أكد المحافظ "أن الطالب إذا دخل مدرسته، أصبح مسئوليتنا جميعاً وعلينا الحفاظ عليه وتقديم يد العون له للارتقاء به علمياً وثقافيا واجتماعيا، موجهًا باتخاذ كل القرارات في صالح الطلاب والعملية التعليمية بكل قوة وحزم ومراجعته في الموضوعات المهمة والتي لا تحتمل التأجيل وتحتاج لقرارات فورية، إعلاء للمصلحة العامة.