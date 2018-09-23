تغريدة مؤثرة لنجوى كرم بشأن "سرطان لبنان"

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وكالات- الدويني فولي

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نجوى كرم

السرطان

تغريدة

عبّرت المغنية اللبنانية نجوى كرم عن أسفها وحزنها بعد التقرير الذى صدر عن منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان والذي صنّف لبنان بالمرتبة الأولى بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض السرطان قياساً بعدد السكان.

وغردت نجوى عبر حسابها على تويتر: “لبنان بلد الحضارة لي وزّعت الفكر والمعرفة والفنون على العالم.. كنا نطرين يتفوّق بلدنا بشي من هالمصادرات".

وتابعت قائلة: "للأسف: طلعنا الأول بالأمراض السرطانية"

وختمت نجوى تغريدتها بسؤال: "أيمتى بدو يكون في حل؟".








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