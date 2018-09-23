26 سبتمبر.. الحكم فى أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق

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السفير معصوم مرزوق

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تجديد حبس «مرزوق» و«القزاز» و«سلامة» 15 يومًا

يحي القزاز

معصوم مرزوق

اموال معصوم مزوق

حجزت الدائرة الرابعة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أمر التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين معصوم مرزوق، ورائد سلامة وعبد الفتاح البنا والدكتور يحيي القزاز ونرمين حسين وسامح سعودي وآخرين علي خلفية القضية رقم 1305 لسنة 2018، وذلك لجلسة 26 سبتمبر للحكم.

وكانت قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقى تمويلات بغرض دعم الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

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