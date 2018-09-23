الإعدام لـ4 متهمين غيابيًا في أحداث عنف المنيا

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قضت محكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، باعتبار الحكم القائم تجاه 4 متهمين غيابيًا ما زال قائمًا والصادر بحقهم الإعدام لاتهامهم باقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية، والسجل المدني عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013 وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة".

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفي وبسكرتارية مخسن فكري وماجد منير.

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