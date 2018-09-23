«الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل.. «درجات الحرارة»

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة اغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون:

القاهرة «24- 33»

الإسكندرية «24– 29»

قنا «24 – 40»

الأقصر «24- 41»

أسوان «26 – 42».


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