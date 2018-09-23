» «النمل الأبيض» يغزو 2200 منزل بالوادى الجديد

23 سبتمبر 2018 - 04:19 م

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن النمل الأبيض انتشر في 2200 منزل على مستوى المحافظة.

وأوضح "المرسي" أن فرق المكافحة التابعة للإدارات الزراعية المختلفة تواصل أعمال الفحص، بجانب القيام الفعلي بعمليات المقاومة، اليوم الأحد، في منازل بقرية عبدالسلام عارف بقرى شرق بولاق في ظل تفاقم ظهور النمل الأبيض بعدد 25 منزلا وتآكل الأسقف الجريد بالمنازل القديمة، الأمر الذي يتطلب إنشاء أسقف جديدة.

وأضاف "المرسى" أنه تم توفير نحو 200 لتر إضافي من المبيدات اللازمة لمقاومة النمل الأبيض، والوحدة الواحدة تتكلف مبلغ 3 آلاف جنيه، وتم طلب مبلغ 1200 جنيه من كل مواطن متضرر وتتحمل مديرية الزراعة بقية التكلفة، وتوفير المتخصصين لضمان فاعلية المقاومة، حيث تنتشر مستعمرات النمل الأبيض في الأراضي الرملية والأراضي التي بها رطوبة وتتسبب في تآكل المحتويات المنزلية والأسقف المصنوعة من الجريد كما أنها تؤثر على الأسقف المسلحة بنسبة أقل ضرر.

وأشار إلى أنه مع الرش الوقائى بأساس المنازل والمباني يتم رش زيت أسود وبتومين وهي عوامل مساعدة تساهم بشكل كبير في فاعلية المبيد الذي يتم رشه، بجانب أن طبيعة انتشار النمل الأسود تقلل من ظهور وحدة النمل الأبيض وتعد عامل طبيعي في أعمال المقاومة الطبيعية للنمل الأبيض.

ولفت إلى أن اللواء محمد الزملوط، أصدر القرار رقم 237 لسنة 2018 والذي يقضى بحظر إقامة المنشآت العامة والخاصة إلا بعد وقايتها ضد حشرة النمل الأبيض بجانب التزام الجهات المعنية بعدم توصيل المرافق إلا بعد استخراج شهادة تفيد بإجراء عملية المكافحة للنمل الأبيض للحفاظ على الوحدات والحد من انتشار النمل الأبيض.