"زفة بلدى ورقص شعبى" فى استقبال طلاب جامعة المنيا

23 سبتمبر 2018 - 04:20 م

استقبلت اليوم الأحد، كليات جامعة المنيا طلابها بفقرات فنية موسيقية، واستعراضات للفنون الشعبية، لجذب الطلاب لكلياتهم وتشجيعهم للانضمام للأنشطة الطلابية بمكاتب رعاية الطلاب بكلياتهم، إلى جانب تقديم الهدايا التذكارية لأطفال مركز الخدمات العامة لرعاية الطفولة بمستشفى النساء والأطفال الجامعي، وذلك احتفالًا ببداية العام الجامعى الجديد.

وعقب ذلك قام الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، يرافقهما عمداء الكليات والدكتور هاني العربي مستشار الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، بجولة تفقدية لكليات الجامعة؛ وذلك حرصًا على التواجد مع الطلاب وتهنئتهم بأول أيام العام الدراسى الجديد، والتأكد من انتظام العملية التعليمية بالكليات، وذلك بعد أن تم إعلان الجداول الدراسية على الطلاب بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتجهيز المدرجات والمعامل لاستقبالهم.

شملت الجولة، زيارة لكليات الآداب والزراعة والعلوم والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، وذلك للاطمئنان على تواجد لجان ومراكز للاستعلام بالكليات لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بكلياتهم وأنشطتها.

وخلال الجولة أوصى الدكتور "محمد جلال" الطلاب الجدد بالاجتهاد في الدراسة والالتزام بحضور المحاضرات، مشيدًا بانتظام الطلاب بالدراسة منذ اليوم الأول في بالكليات النظرية والعلمية، ومطالبهم بالمشاركة فى الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة والتي تتوافق مع ميولهم وتتبني إبداعاتهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، ومتمنيًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس التوفيق خلال العام الجامعي الجديد.