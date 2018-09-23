» تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني

23 سبتمبر 2018 - 04:25 م

أعلن مسئولو نادي النجمة اللبناني، تأجيل موعد انطلاق مباراة الأهلى المحدد لها الخميس المقبل، فى "إياب" دور الـ 32 في البطولة العربية.

وذكر نادي النجمة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أن الاتحاد العربى لكرة القدم وافق على الطلب المقدم من إدارة النادى بتأجيل انطلاق مباراة الأهلى لمدة 90 دقيقة.

وجاء بيان إدارة النجمة كالتالى، "تتوجه إدارة نادى النجمة الرياضى بالشكر إلى الاتحاد العربى لكرة القدم على تعديله رسمياً توقيت مباراة النجمة والأهلى المصرى المقررة يوم الخميس 29/09/2018 ضمن منافسات بطولة كأس الأندية العربية الأبطال من الساعة 5 الى الساعة 7:30 مساء"، أي أن المباراة تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت بين الاهلى والنجمة اللبنانى بملعب "برج العرب" انتهت بالتعادل السلبى.