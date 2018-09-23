  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:38 م
بحث متقدم
جانب من الحفل

«رقص جنسي» وأفعال خادشة في حفل بالأردن

السيسي والملك سلمان

«السيسي» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

حلا شيحة

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن البرلمان

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

مصر تعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض بأمريكا

"البناطيل المقطعة"

«البناطيل المقطعة» والسياسة والتدخين أبرز الممنوعات داخل الحرم الجامعى

هجوم الأهواز الدامي

لهذا السبب.. «الحرس الثوري الإيراني» نفذ هجوم الأحواز

النمل الأبيض

«النمل الأبيض» يغزو 2200 منزل بالوادى الجديد

وزير التعليم

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع «تلميذ الدقهلية»

تجمهر اولياء الامور

في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها

إخلاء سبيل 16 شخصًا تعدوا علي الشرطة في حملة إزالة

قبلي وبحري

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء

#

العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على الطريق

#

إخلاء سبيل 3 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

#

إخلاء سبيل 13 شخصًا في "مذبحة الرحاب"

أصدر المستشار أحمد الميهي رئيس نيابة طوخ، قرارًا بإخلاء سبيل 16 شخصًا من مثيرى الشغب فى قرية الصالحية بكفالة 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم لقيامهم بالتعدى على قوات الأمن، أثناء تنفيذ حمله إزالة على أملاك الدولة ما أسفر عن حدوث تلفيات فى 3 سيارات وإصابة 5 من أفراد القوة.

وتعود الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ يفيد بأنه أثناء قيام حملة أمنية لتأمين القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والري بدائرة مركز شرطة طوخ وقامت الحملة بتنفيذ 13 قرار إزالة وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى عزبة كفر الفقهاء وقرقشندة وشبرا هارس.

وعقب ذلك توجهت الحملة لقرية الصالحية دائرة المركز والشروع في تنفيذ القرار رقم 311 لسنة 2017م الصادر من الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالمحافظة ضد المدعو صلاح ن ش لقيامه بالتعدى على منافع الرى والصرف بعمل ردم على ملك الرى بمساحه 15 × 19 مترًا يتخللها كوبرى بالمخالفة لأحكام القانون فتجمع حوالى 100 فرد من أهالى القريه لاعتراض القوات ومنعها من التنفيذ وقاموا برشق القوات بالطوب والحجارة وقامت القوات بالتعامل مع المتجمهرين بإطلاق عدة قنابل مسيلة للدموع.

وتمت السيطرة على الموقف والقبض على 16 شخصًا من مثيرى الشغب من أهالى القرية واستكملت الحملة مهمتها فى تنفيذ القرار حتى سطح الأرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وإيفرتون
» انتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان "تلميذ الفسحة"
» إنيمبا يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية
» إخلاء سبيل 16 شخصًا تعدوا علي الشرطة في حملة إزالة
» في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها
» محمد يوسف: الأهلي سيعاني أمام وفاق سطيف
» تأجيل محاكمة سعاد الخولى فى تهمة الرشوة
» رسميًا.. الانتخابات التكميلية «للجبلاية» في أكتوبر
» «الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل.. «درجات الحرارة»
» تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني
» تشيلسي تسقط في «فخ» التعادل أمام وست هام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:25 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها