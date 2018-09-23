» إخلاء سبيل 16 شخصًا تعدوا علي الشرطة في حملة إزالة

23 سبتمبر 2018 - 04:26 م

أصدر المستشار أحمد الميهي رئيس نيابة طوخ، قرارًا بإخلاء سبيل 16 شخصًا من مثيرى الشغب فى قرية الصالحية بكفالة 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم لقيامهم بالتعدى على قوات الأمن، أثناء تنفيذ حمله إزالة على أملاك الدولة ما أسفر عن حدوث تلفيات فى 3 سيارات وإصابة 5 من أفراد القوة.

وتعود الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ يفيد بأنه أثناء قيام حملة أمنية لتأمين القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والري بدائرة مركز شرطة طوخ وقامت الحملة بتنفيذ 13 قرار إزالة وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى عزبة كفر الفقهاء وقرقشندة وشبرا هارس.

وعقب ذلك توجهت الحملة لقرية الصالحية دائرة المركز والشروع في تنفيذ القرار رقم 311 لسنة 2017م الصادر من الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالمحافظة ضد المدعو صلاح ن ش لقيامه بالتعدى على منافع الرى والصرف بعمل ردم على ملك الرى بمساحه 15 × 19 مترًا يتخللها كوبرى بالمخالفة لأحكام القانون فتجمع حوالى 100 فرد من أهالى القريه لاعتراض القوات ومنعها من التنفيذ وقاموا برشق القوات بالطوب والحجارة وقامت القوات بالتعامل مع المتجمهرين بإطلاق عدة قنابل مسيلة للدموع.

وتمت السيطرة على الموقف والقبض على 16 شخصًا من مثيرى الشغب من أهالى القرية واستكملت الحملة مهمتها فى تنفيذ القرار حتى سطح الأرض.