» في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها

هذا ما حظرت منه جريدة "المصريون" منذ فترة وقبل بدء العام الدراسي الجديد، من غضب أولياء مدرسة في بنها لعدم وجود مدرسة مستقلة لهم وأصبحت المدرسة طائرة لتنقلها من مدرسة لمدرسة.

فقد تجمهر أولياء الأمور طلبة مدرسة "الشهيد مدحت طلعت"، حيث إن المدرسة تم إنشاؤها عام 2013 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن والمدرسة غير مخصص لها مبنى مستقل، تم نقلها إلي مبني الإعدادية بنين وسط السوق، ولا يوجد فصل بين طلبة صغار والإعدادية.

وأوضح الأهالي، أنه كل عام يتم نقل الطلاب إلى مدرسة مختلفة حتى وصل عدد الطلاب السنة الحالية 600 طالب وفى هذه السنة تم إلحاقنا إلى مدرسة إعدادية بنين بوسط السوق وبعيدة جدًا عن المربع السكنى للطلاب وكل عام يتم إرغامنا بدخول طلاب المدرستين معًا في نفس الوقت الدراسي مما يعرض أولادنا للخطر لأن طلاب المدرسة التي يتم إلحاقنا بها يقومون بضرب أبنائنا لأن الثقافة بين طلاب التجريبى والطلاب الآخرين مختلفة.