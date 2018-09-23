لهذا السبب.. «الحرس الثوري الإيراني» نفذ هجوم الأحواز

23 سبتمبر 2018 - 04:37 م

اتهمت "الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية"، ما يسمى بـ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم الأهواز الدامي.

وأوضح الأمين العام للجبهة، صلاح أبو شريف الأحوازي، في بيان نشره على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن الهجوم جرى تدبيره لـ"حماية مصالح النظام الإيراني" في المنطقة والعالم ولإظهار أنه مستهدف ومظلوم ومساعدته على التملص من المسؤوليات الدولية.

وذكرت الجبهة في بيانها أن "جرائم النظام الإيراني واضحة للعالم كله، ولا يمكن إخفاؤها"، مضيفة: "نعرب عن إدانتنا لهجوم الأهواز الذي وقع بتدبير من فيلق القدس".

وأمس السبت، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 25 وإصابة 60 جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في مدينة الأهواز (مركز محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب غربي إيران)، بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية.