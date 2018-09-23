تشيلسي يسقط في «فخ» التعادل أمام وست هام

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تشيلسي

المصريون

وست هام

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره وست هام يونايتد، بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «لندن» الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ورفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 16 في المركز الثالث خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف، وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما ارتفع رصيد وست وهام يونايتد إلى 4 في المركز السابع عشر، خلف بيرنلي صاحب المركز السادس عشر بفارق الاهداف.

ويعد هذا التعثر الأول لنادي تشيلسي فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى المباريات الخمسة الاولى من منافسات البطولة.


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