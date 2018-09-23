مصر تعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض بأمريكا

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الأمراض

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض السارية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، خلال كلمة خاصة في اجتماع مجموعة الـ 77 والصين والتي ستتضمن استعراضا لخطة مصر الطموحة لمواجهة هذا التحدي الكبير. 

وكشفت زايد، أن الحملة القومية للكشف المبكر عن فيروس سي التي ستنطلق مطلع الشهر القادم ستتضمن أيضًا إجراءات للكشف عن عدد من الأمراض السارية المنتشرة بمصر وهي السكري والضغط والقلب والسمنة. 

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة لمجموعة من الوفد الإعلامي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الحالية لنيويورك لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشفت الوزيرة، أن كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية اتفقت على إجراء استثنائي سيتم إطلاقه أثناء إلقاء كلمة مصر حول مواجهة الأمراض السارية حيث سيتم إضاءة أبرز معلم في كل دولة باللون الأحمر في إشارة تحذيرية لضرورة التعامل بجدية مع خطر الأمراض السارية والتي تحظى باهتمام كبير في الدورة الحالية للجمعية العامة بالأمم المتحدة ولاسيما مرض السل.

 وأوضحت، أنه تم اختيار أهرامات الجيزة لتكون المعلم الرئيسي في مصر للمشاركة في مبادرة الإضاءة باللون الأحمر.


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