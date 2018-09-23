» محمد يوسف: الأهلي سيعاني أمام وفاق سطيف

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المصريون

الاهلى

محمد يوسف

أعرب محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «يوسف»، أن الفريق انتهى من مباراة صعبة أمام حوريا الغيني رغم الغيابات، والصعود إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه إيهاب الخطيب على إذاعة إنرجي: «تركيز الجهاز الفني حاليا على مباراة النجمة اللبناني في البطولة العربية، والعودة لصدارة الدوري الممتاز».

وأضاف: «بعد العودة من لبنان، الفريق سيعاني من ضيق الوقت قبل مواجهة وفاق سطيف في مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا».


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