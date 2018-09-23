إحالة قرار حبس محافظ الإسكندرية للقضاء الإداري

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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الإسكندرية

قررت محكمة جنح مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة قرار حبس محافظ الإسكندرية الأسبق الدكتور محمد سلطان، سنة غيابيًا وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه إلى محكمة القضاء الإداري وحددت جلسة 2 أكتوبر القادم للفصل في الحكم.

 وكانت محكمة جنح رمل أول الجزئية بالإسكندرية، قضت بحبس محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان سنة مع الشغل غيابيًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، والعزل من وظيفته، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار منع هدم عقار بمنطقة رشدي بالإسكندرية.

 وحملت الجنحة المباشرة رقم 5324 لسنة 2018 جنح الرمل أول بناءً على طلب المتضرر بالحق المدني ضد سلطان، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 3569 لسنة 67 ق بإلغاء القرار المطعون عليه بمنع هدم العقار، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الترخيص بهدم العقار، وكذلك امتناعه عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدم العقار والسير في إجراءات تراخيص البناء بالمخالفة لأحكام القانون. 

وكانت آخر قرارات الدكتور محمد سلطان، قبل رحيله في 30 أغسطس الماضي، هو فرض غرامات مالية على أي مخالف يقوم بالبناء المخالف للعقارات أو هدم العقارات التراثية وسرقة التيار الكهربائي من أصحاب العربات المتنقلة أو الإعلانات الموجودة بطريق الكورنيش والطرق الرئيسية.

 يذكر أن محافظ الإسكندرية، كان قد تقدم بطلب الاستئناف على حبسه سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار منع هدم عقار بمنطقة رشدي بالإسكندرية.


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