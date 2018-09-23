تحذير من مضاد التهاب «ديكلوفيناك» لخطورته على القلب

23 سبتمبر 2018 - 05:35 م

تشير دراسة دنماركية إلى أن مسكنات الألم التي يدخل في تركيبها مادة ديكلوفيناك، وهي مادة صيدلانية مصنفة ضمن مضادات الالتهاب غير الإستيرودية، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكثيرًا ما يستخدم هذا النوع من المسكنات لعلاج التهاب المفاصل، ويمكن شراؤه في كثير من الدول بدون وصفة طبية وبأسماء متعددة.

وتوصل الباحثون، إلى أن معدل الإصابة بمشاكل في القلب لأول مرة زاد ما بين 20 و30% بين من بدأوا في تناول عقاقير الديكلوفيناك مقارنة بأشخاص بدأوا في تناول مسكنات أخرى مثل الإيبوبروفين والنابروكسين أو الباراسيتامول.

ومن بين هذه المشاكل أزمات قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب المعروفة باسم الرجفان الأذيني أو الوفاة نتيجة مشاكل في القلب.

وحلل الباحثون بيانات من السجل الوطني للمرضى في الدنمارك. وقال كبير الباحثين مورتن شميت "تجدر الإشارة إلى أن الخطر المطلق منخفض". وعلى سبيل المثال، توصل الباحثون إلى أنه ما بين كل 400 مشارك في الدراسة تناولوا ديكلوفيناك أصيب شخص واحد تقريبًا بإحدى مشاكل القلب كل عام.

وأصيب عدد أقل ممكن تناولوا مسكنات أخرى بمشاكل في القلب.

وقال شميت وفريقه، إنه ليس هناك مبرر كبير يدعو لاستخدام ديكلوفيناك قبل تجربة مسكنات غير إستيرويدية أخرى مضادة للالتهابات وأضافوا أنه يجب ألا يكون ديكلوفيناك متاحا دون وصفة طبية كما يجب أن يتضمن تحذيرات من المخاطر المحتملة لاستخدامه.