  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:38 م
بحث متقدم
جانب من الحفل

«رقص جنسي» وأفعال خادشة في حفل بالأردن

السيسي والملك سلمان

«السيسي» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

حلا شيحة

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن البرلمان

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

مصر تعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض بأمريكا

"البناطيل المقطعة"

«البناطيل المقطعة» والسياسة والتدخين أبرز الممنوعات داخل الحرم الجامعى

هجوم الأهواز الدامي

لهذا السبب.. «الحرس الثوري الإيراني» نفذ هجوم الأحواز

النمل الأبيض

«النمل الأبيض» يغزو 2200 منزل بالوادى الجديد

وزير التعليم

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع «تلميذ الدقهلية»

تجمهر اولياء الامور

في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها

تحذير من مضاد التهاب «ديكلوفيناك» لخطورته على القلب

الصفحة الأخيرة

أدوية - أرشيفية
أدوية - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

معجزة إلهية تنقذ طفلا اخترق سيخ معدنى رأسه

#

عقار لعلاج السكري يحد من أمراض القلب

#

تعليقات القراء على مقالات الإخوان

#

بالصور.. مريض ينتحر بإلقاء نفسه من مستشفى بالطابق السابع

القلب

تحذير

ديكلوفيناك

مضاد التهاب

تشير دراسة دنماركية إلى أن مسكنات الألم التي يدخل في تركيبها مادة ديكلوفيناك، وهي مادة صيدلانية مصنفة ضمن مضادات الالتهاب غير الإستيرودية، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكثيرًا ما يستخدم هذا النوع من المسكنات لعلاج التهاب المفاصل، ويمكن شراؤه في كثير من الدول بدون وصفة طبية وبأسماء متعددة.

وتوصل الباحثون، إلى أن معدل الإصابة بمشاكل في القلب لأول مرة زاد ما بين 20 و30% بين من بدأوا في تناول عقاقير الديكلوفيناك مقارنة بأشخاص بدأوا في تناول مسكنات أخرى مثل الإيبوبروفين والنابروكسين أو الباراسيتامول.

ومن بين هذه المشاكل أزمات قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب المعروفة باسم الرجفان الأذيني أو الوفاة نتيجة مشاكل في القلب.

وحلل الباحثون بيانات من السجل الوطني للمرضى في الدنمارك. وقال كبير الباحثين مورتن شميت "تجدر الإشارة إلى أن الخطر المطلق منخفض". وعلى سبيل المثال، توصل الباحثون إلى أنه ما بين كل 400 مشارك في الدراسة تناولوا ديكلوفيناك أصيب شخص واحد تقريبًا بإحدى مشاكل القلب كل عام.

وأصيب عدد أقل ممكن تناولوا مسكنات أخرى بمشاكل في القلب.

وقال شميت وفريقه، إنه ليس هناك مبرر كبير يدعو لاستخدام ديكلوفيناك قبل تجربة مسكنات غير إستيرويدية أخرى مضادة للالتهابات وأضافوا أنه يجب ألا يكون ديكلوفيناك متاحا دون وصفة طبية كما يجب أن يتضمن تحذيرات من المخاطر المحتملة لاستخدامه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وإيفرتون
» انتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان "تلميذ الفسحة"
» إنيمبا يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية
» إخلاء سبيل 16 شخصًا تعدوا علي الشرطة في حملة إزالة
» في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها
» محمد يوسف: الأهلي سيعاني أمام وفاق سطيف
» تأجيل محاكمة سعاد الخولى فى تهمة الرشوة
» رسميًا.. الانتخابات التكميلية «للجبلاية» في أكتوبر
» «الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل.. «درجات الحرارة»
» تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني
» تشيلسي تسقط في «فخ» التعادل أمام وست هام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:25 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها