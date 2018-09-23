» انتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان "تلميذ الفسحة"

23 سبتمبر 2018 - 05:40 م

أمر عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، انتداب الطب الشرعي، وتشريح جثمان الطفل "إبراهيم حسن عبد ربه"، التلميذ بالصف الابتدائي، والذي توفى دهسًا بسبب تدافع التلاميذ على السلم.

جاء ذلك بعد إطلاع النيابة على تقرير مفتش الصحة، والذي أكد وجود سحجات بذراع الطفل وتكتلات دموية تحت الكتف الأيمن، وهبوط بالدورة الدموية، ولا يمكنها تحديد سبب الوفاة.

واستمعت النيابة، إلى أقوال الشهود ومدير المدرسة والمشرفين، حتى تتأكد من أسباب وفاة التلميذ، حيث نفى عدد من المعلمين، أن يكون سبب الوفاة دهسه أسفل أقدام زملائه وأنه سقط مغشيًا عليه، وأمرت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعي للتأكد.

وأصدر مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بيانًا، أكدت فيه أن الطفل توفى دهسًا، نظرًا للتدافع أثناء الفسحة.

وأوضح ماهر بركات، مدير إدارة بلقاس التعليمية، أن الطالب أغمى عليه أثناء نزوله على سلم المدرسة، مؤكدًا أنه أمر بتحويل المعلمين المسئولين عن الإشراف للتحقيق.

وأضاف بركات: "التلميذ توفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب الفحص الطبي المبدئي، ولكننا لا نعفي أحدًا من مسئولية عدم تنظيم نزول الأطفال على السلم".