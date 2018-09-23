«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن البرلمان

23 سبتمبر 2018 - 05:44 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد في الثاني من شهر أكتوبر 2018، لافتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول.

ووفقاً للمادة 115 من الدستور "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

ويذكر أن أولى جلسات مجلس النواب، بدأت في الـ10 من شهر يناير 2016.