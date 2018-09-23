  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:36 م
بحث متقدم
جانب من الحفل

«رقص جنسي» وأفعال خادشة في حفل بالأردن

السيسي والملك سلمان

«السيسي» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

حلا شيحة

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن البرلمان

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

مصر تعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض بأمريكا

"البناطيل المقطعة"

«البناطيل المقطعة» والسياسة والتدخين أبرز الممنوعات داخل الحرم الجامعى

هجوم الأهواز الدامي

لهذا السبب.. «الحرس الثوري الإيراني» نفذ هجوم الأحواز

النمل الأبيض

«النمل الأبيض» يغزو 2200 منزل بالوادى الجديد

وزير التعليم

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع «تلميذ الدقهلية»

تجمهر اولياء الامور

في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها

بعد الفوز على رايون سبورت

إنيمبا يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية

الرياضة

انيمبا
انيمبا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. الترجي يتأهل إلى قبل نهائي أبطال أفريقيا

#

حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة نصر

#

اكتشاف أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة بإسرائيل

#

شاهد.. جماهير كرواتيا قبل نهائي كأس العالم

المصريون

الكونفدرالية

انيمبا

تأهل فريق إنيمبا النيجيرى إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما الفوز على رايون سبورت الرواندى، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، في إياب الدور ربع النهائي.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين فى رواندا انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد انيمبا إلى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنتيجة 5 – 1.

بادر انيمبا بالتسجيل عن طريق سوبروتشى أوجستين ديمجبا فى الدقيقة 13، قبل أن يتعادل بونفيلس كاليب بيمينيايمانا للضيوف فى الدقيقة 25، وتمكن ديمجبا من إضافة الهدف الثانى لنادى انيمبا فى الدقيقة 29، قبل أن يتمكن الثلاثى صنداى اديتونجى و جوزيف اوساديى واسياكا من تسجيل أهداف انيمبا المتبقية فى الدقائق 48 و60 و80 من عمر المباراة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وإيفرتون
» انتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان "تلميذ الفسحة"
» إنيمبا يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية
» إخلاء سبيل 16 شخصًا تعدوا علي الشرطة في حملة إزالة
» في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها
» محمد يوسف: الأهلي سيعاني أمام وفاق سطيف
» تأجيل محاكمة سعاد الخولى فى تهمة الرشوة
» رسميًا.. الانتخابات التكميلية «للجبلاية» في أكتوبر
» «الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل.. «درجات الحرارة»
» تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني
» تشيلسي تسقط في «فخ» التعادل أمام وست هام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:25 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها