» إنيمبا يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية

23 سبتمبر 2018 - 05:46 م

تأهل فريق إنيمبا النيجيرى إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما الفوز على رايون سبورت الرواندى، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، في إياب الدور ربع النهائي.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين فى رواندا انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد انيمبا إلى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنتيجة 5 – 1.

بادر انيمبا بالتسجيل عن طريق سوبروتشى أوجستين ديمجبا فى الدقيقة 13، قبل أن يتعادل بونفيلس كاليب بيمينيايمانا للضيوف فى الدقيقة 25، وتمكن ديمجبا من إضافة الهدف الثانى لنادى انيمبا فى الدقيقة 29، قبل أن يتمكن الثلاثى صنداى اديتونجى و جوزيف اوساديى واسياكا من تسجيل أهداف انيمبا المتبقية فى الدقائق 48 و60 و80 من عمر المباراة.