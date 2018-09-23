  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:35 م
بحث متقدم
جانب من الحفل

«رقص جنسي» وأفعال خادشة في حفل بالأردن

السيسي والملك سلمان

«السيسي» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

حلا شيحة

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن البرلمان

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

مصر تعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض بأمريكا

"البناطيل المقطعة"

«البناطيل المقطعة» والسياسة والتدخين أبرز الممنوعات داخل الحرم الجامعى

هجوم الأهواز الدامي

لهذا السبب.. «الحرس الثوري الإيراني» نفذ هجوم الأحواز

النمل الأبيض

«النمل الأبيض» يغزو 2200 منزل بالوادى الجديد

وزير التعليم

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع «تلميذ الدقهلية»

تجمهر اولياء الامور

في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

آخر الأخبار

حلا شيحة
حلا شيحة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"

#

حلا شيحة تفاجيء متابعيها بتصرف غير مفهوم بخصوص الحجاب

#

شاهد .. حلا شيحة تثير الجدل بفيديو وصور جديدة

#

معلومات لا تعرفها عن زوج حلا شيحة .. ومفاجأة عجيبة عنهما

بعد فترة صمت طويلة حذفت خلالها كل صورها بشعرها المكشوف، عادت الفنانة حلا شيحا إلى منصتها بموقع إنستجرام، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل جميل راتب.

وفتحت "شيحة" باب التعليقات مجدداً أمام جمهورها، ليتحول النقاش فجأة إلى جدال طويل حول موقفها من الحجاب وفرص عودتها إلى الفن.

وقدمت حلا دفاعاً مطولاً عن قرارها مطالبة جمهورها بعدم التفتيش في نواياها وحقيقة إيمانها.

وقالت: "قراري الآن قد لا يفهمه الكثيرون، وهو بيني وبين ربي، وأنا مش داعية، أنا إنسانة عادية مثل كل البنات، يا ريت بدل سوء الظن نُحسن الظن ببعض، و اذا كنت مش لابسة الحجاب لا ينفي أني مؤمنة بفرضيته"، بحسب "سيدتي".

ورفضت حلا الاستجابة لنصيحة بعض المقربين منها بإغلاق خاصية التعليقات مجدداً أو حذف المنشور بالكامل، ولكنها بنفس الوقت تجاهلت الرد على التعليقات المسيئة، كما رفضت التعليق على بيانات سابقة لها أكدت فيها تبرؤها من حياتها الفنية بالكامل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وإيفرتون
» انتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان "تلميذ الفسحة"
» إنيمبا يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية
» إخلاء سبيل 16 شخصًا تعدوا علي الشرطة في حملة إزالة
» في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها
» محمد يوسف: الأهلي سيعاني أمام وفاق سطيف
» تأجيل محاكمة سعاد الخولى فى تهمة الرشوة
» رسميًا.. الانتخابات التكميلية «للجبلاية» في أكتوبر
» «الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل.. «درجات الحرارة»
» تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني
» تشيلسي تسقط في «فخ» التعادل أمام وست هام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:25 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها