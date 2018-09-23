أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

23 سبتمبر 2018 - 05:49 م

بعد فترة صمت طويلة حذفت خلالها كل صورها بشعرها المكشوف، عادت الفنانة حلا شيحا إلى منصتها بموقع إنستجرام، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل جميل راتب.

وفتحت "شيحة" باب التعليقات مجدداً أمام جمهورها، ليتحول النقاش فجأة إلى جدال طويل حول موقفها من الحجاب وفرص عودتها إلى الفن.

وقدمت حلا دفاعاً مطولاً عن قرارها مطالبة جمهورها بعدم التفتيش في نواياها وحقيقة إيمانها.

وقالت: "قراري الآن قد لا يفهمه الكثيرون، وهو بيني وبين ربي، وأنا مش داعية، أنا إنسانة عادية مثل كل البنات، يا ريت بدل سوء الظن نُحسن الظن ببعض، و اذا كنت مش لابسة الحجاب لا ينفي أني مؤمنة بفرضيته"، بحسب "سيدتي".

ورفضت حلا الاستجابة لنصيحة بعض المقربين منها بإغلاق خاصية التعليقات مجدداً أو حذف المنشور بالكامل، ولكنها بنفس الوقت تجاهلت الرد على التعليقات المسيئة، كما رفضت التعليق على بيانات سابقة لها أكدت فيها تبرؤها من حياتها الفنية بالكامل.