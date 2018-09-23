«السيسي» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

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العيد الوطني للسعودية

أعلن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برقية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وأعرب الرئيس عن خالص التهاني للملك سلمان، وللشعب السعودي الشقيق، متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة، مؤكدًا اعتزاز مصر بما يربطها بالمملكة العربية السعودية من علاقات أخوة تاريخية ومصير مشترك، والحرص على مواصلة تعزيز هذه العلاقات، ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي، في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان رسميا عن توحيد المملكة، عام 1932، بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل، عبد العزيز آل سعود، يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".


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