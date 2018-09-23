  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:36 م
بحث متقدم
جانب من الحفل

«رقص جنسي» وأفعال خادشة في حفل بالأردن

السيسي والملك سلمان

«السيسي» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

حلا شيحة

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن البرلمان

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

مصر تعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض بأمريكا

"البناطيل المقطعة"

«البناطيل المقطعة» والسياسة والتدخين أبرز الممنوعات داخل الحرم الجامعى

هجوم الأهواز الدامي

لهذا السبب.. «الحرس الثوري الإيراني» نفذ هجوم الأحواز

النمل الأبيض

«النمل الأبيض» يغزو 2200 منزل بالوادى الجديد

وزير التعليم

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع «تلميذ الدقهلية»

تجمهر اولياء الامور

في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها

بالفيديو..

«رقص جنسي» وأفعال خادشة في حفل بالأردن

آخر الأخبار

جانب من الحفل
جانب من الحفل

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة

#

ضريبة على حضور حفل الزفاف

#

بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا

#

بالفيديو.. دينا الشربينى ترقص لـ"الهضبة" على مسرح يونانى

الاردن

أزمة

حفل

خادش للحياء

أثار حفل «قلق» الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان منذ يومين، ردود فعل غاضبة من قبل المجتمع الأردني، الذي استهجن فكرة الحفل الذي جمع فئة الشباب القصر، بحفلة ماجنة تخلو من كافة أشكال المسؤولية.

وبحسب الصور والفيديوهات المُتداولة، والتي نشرها موقع" إرم نيوز"، ظهرت مجموعة من الشباب السكارى وهم يتحرشون بفتيات تواجدن في الحفل الذي أقيم في أحد المواقع الترفيهية على طريق مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، وفقدان منظمي الحفل السيطرة على مجريات الحفل؛ الأمر الذي أثار فوضى عارمة.

وبدوره، أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين، اليوم الأحد، إلى محافظ العاصمة بتوقيف الأشخاص القائمين على الحفل، الذي أقيم في أحد المطاعم، يوم الجمعة الماضي؛ وذلك لمخالفته مضمون الطلب المقدم للمحافظ بهذا الخصوص.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية، إنه بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لصور وفيديوهات تخدش الحياء العام، خلال حفل أقيم في أحد المطاعم، ونتيجة لمتابعة الوزارة بهذا الشأن، فقد تبين أن مطعم التلال السبعة، سبق وأن تقدم بطلب إلى محافظ العاصمة؛ من أجل إقامة مهرجان ألعاب ومسابقات في المطعم، يوم الجمعة الماضي.

وتضمن الطلب إقامة مهرجان عائلي وبدون تقديم أية مشروبات روحية، إلا أن المطعم المذكور ارتكب مخالفة؛ وذلك لقيامه بتنظيم حفل تخلله تقديم مشروبات روحية وممارسات لا أخلاقية تخدش الحياء العام، وتتنافى مع مضمون الطلب المقدم للمحافظ.

وبناء على ذلك، أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين إلى محافظ العاصمة بتوقيف الأشخاص القائمين على هذه الفعالية وصاحب المطعم، وربطهم بكفالات عدلية عالية القيمة.

كما خاطب وزير الداخلية وزير السياحة والآثار؛ لإغلاق المطعم المذكور؛ وذلك استنادًا إلى صلاحيات وزارة السياحة بهذا الخصوص، باعتبار أن المطعم منشأة سياحية تم ترخيصها من قبل وزارة السياحة والآثار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وإيفرتون
» انتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان "تلميذ الفسحة"
» إنيمبا يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية
» إخلاء سبيل 16 شخصًا تعدوا علي الشرطة في حملة إزالة
» في أول يوم دراسة.. تجمهر أولياء أمور مدرسة ببنها
» محمد يوسف: الأهلي سيعاني أمام وفاق سطيف
» تأجيل محاكمة سعاد الخولى فى تهمة الرشوة
» رسميًا.. الانتخابات التكميلية «للجبلاية» في أكتوبر
» «الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل.. «درجات الحرارة»
» تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني
» تشيلسي تسقط في «فخ» التعادل أمام وست هام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:25 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها