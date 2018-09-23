» مصرع سيدة وحبس 5 أشخاص بسبب جاموسة

23 سبتمبر 2018 - 06:36 م

قررت نيابة الخانكة، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاشتراك في مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة الأبيض، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة آخر بإصابات بالغة بسبب الخلاف على سرقة جاموسة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة وقتيلة في عزبة الأبيض دائرة مركز الخانكة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين طرف أول "نورا. ع" ربة منزل وتوفيت في الحال متأثرة بإصابتها وأشقائها "إيمان" و"رمضان" و"عبد الرازق" و"حسن" وطرف ثان "نعمان.ع" ميكانيكي مصابًا بإصابات خطيرة، والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وزوجته "هدى.ع".

وتبين من التحريات، أن مشاجرة نشبت أثناء محاولة الطرف الثاني بالشروع في سرقة "جاموسة" خاصة بالطرف الأول شاهدتهما الأولى والثانية من الطرف الأول وحدثت مشادة بين الطرفين قام على إثرها المتهمين بالتعدي على الأولى بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاتها في الحال، وأثناء علم باقي أفراد أسرتها بوفاتها قاموا بالتعدي على المتهم الأول بالضرب محدثين إصابته بإصابات خطيرة.

تم نقل المصاب للمستشفى وحالته خطرة، وضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.