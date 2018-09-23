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وفاة فلاح أثناء التنقيب عن الآثار بمركز ملوى

قبلي وبحري

تنقيب عن اثار
تنقيب عن اثار

جمال زكى

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مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالمنيا

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالمنيا من كشف غموض وفاة أحد الأشخاص بدائرة مركز ملوى، حال التنقيب على الآثار وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من "إبراهيم ع.و" 38 سنة لمركز شرطة ملوى بغياب شقيقه "شاهين" ولا يتهم أحدًا بذلك.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وفاة المذكور حدثت أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد المساكن بدائرة المركز وانهيار الحفرة عليه وذلك بالاشتراك مع كل من "شعبان س.أ 55 سنة مقيم بمنطقة الأشمونين، وأحمد ج.ت" 29 سنة، مزارع، و محمد ج.ت" 29 سنة مما دعاهم إلى ردم الحفرة على جثمانه خشية افتضاح أمرهم.

بتقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلٍ من عربى م.ع" 30 سنة، محمود ج.ت" 47 سنة مزارع، ومحمد م.ك" 47 سنة، مقيمون جميعهم بدائرة المركز حيث أمكن استهدافهم جميعًا وضبطهم.

 وبمواجهتهم أقروا جميعًا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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