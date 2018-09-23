مقتل 5 جراء الفيضانات في تونس

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الفيضانات

تونس

محافظة نابل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات، التي ضربت محافظة نابل، شرقي تونس، أمس السبت، إلى 5 قتلى، وفق ما أعلنته الحماية المدنية التونسية ( وحدات الدفاع المدني)، الأحد.

وقال العقيد معز تريعة، المتحدث باسم الحماية المدنية، إن فرق الحماية المدنية انتشلت جثامين 3 قتلى، بعدة مناطق في نابل، لمسنين وشاب، إلى جانب فتاتين، أمس السبت.

وأضاف تريعة، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن التقلبات المناخية أدت كذلك إلى وقوع أضرار مادية بالبنية التحتية والممتلكات، كما تسببت في تسرب المياه إلى عدة منازل ومؤسسات صناعية وتجارية، وانقطاع حركة المرور بولاية نابل ومداخلھا.

وتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاھد، اليوم الأحد، إلى منزل الفتاتين اللتين لقيتا مصرعهما جراء الفيضانات لتقديم واجب العزاء، وتفقد الشاهد بصحبة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المناطق المنكوبة في محافظة نابل، وفق وكالة الأنباء الرسمية ووفق وسائل إعلام محلية احتج عدد من المواطنين أمام مقر محافظة نابل على أوضاعهم السيئة جراء الفيضانات.

ودعا وزير الداخلية، هشام الفوراتي، المحتجين إلى فتح الطريق الرابط بين محافظة نابل وتونس العاصمة لتسهيل وصول التعزيزات والآليات إلى المناطق المتضررة.

ووفق حصيلة نشرها معهد الرصد الجوي (حكومي) وصلت كميات الأمطار، التي هطلت بمحافظة نابل منذ صباح السبت إلى صباح الأحد، 297 مم ببني خلاد وسط المحافظة.


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