الإسماعيلي يطلب المشاركة في السوبر المصري السعودي

23 سبتمبر 2018 - 06:56 م

أرسل مسئولو الإسماعيلي فاكسًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه المشاركة فى مباراة السوبر المصرى السعودي فى حالة انسحاب الأهلى رسميًا من البطولة.

كان اتحاد الكرة بالتنسيق مع الاتحاد السعودى و الأهلى قد حدد يوم 6 أكتوبر لمباراة الأهلى والهلال السعودي قبل أن تحدث أزمة ولم يتم تحديد الموقف النهائى حتى الآن للمباراة سواء بإقامتها من عدمه.

طلب الإسماعيلى المشاركة فى السوبر باعتباره وصيف الدورى الموسم المنقضى بعد الأهلى.