» طالبة جامعية تتخلص من طفلتها: "خايفة أتفضح"

23 سبتمبر 2018 - 06:59 م

تمكنت مباحث الجيزة من كشف غموض العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالعمرانية، إذ تبين أن وراء الواقعة طالبة جامعية وتم القبض عليها، كما أمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالعمرانية، وعلى الفور أمر اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتوجيه رجال الأمن إلى مكان الواقعة، إذ تبين من المعاينة أن الطفلة حديثة الولادة منذ ساعات وملفوفة في قطعة قماش، وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع الغرب.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، تم تحديد هوية الأم التي ألقت الطفلة وتبين أنها طالبة جامعية مغتربة تقيم بالعمرانية وألقي القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، إذ نشأت بينها وبين شاب علاقة محرمة أثمرت عن تلك الطفلة وأنها تخلصت منها خوفًا من فضيحتها أمام أسرتها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.