» أول رد من الإمارات على اتهامها بتنفيذ هجوم الأحواز

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أعلنت الإمارات اليوم الأحد، رفضها اتهامات إيران لها فيما يتعلق بالهجوم على العرض العسكري متهمة طهران بالـ"التحريض".

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الاتهامات الإيرانية تجاه أبو ظبي، عقب هجوم الأهواز، "لا أساس لها" متهمًا طهران بـ"التحريض" ضد بلاده.

وأوضح قرقاش، عبر تويتر، اليوم، "أن التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز، في محاولة للتنفيس المحلي".

وأضاف: "موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح، واتهامات طهران لا أساس لها"، دون تفاصيل حول طبيعة تلك الاتهامات.

وتأتي تغريدة قرقاش، عقب استدعاء الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران.

وذكرت وكالة أنباء فارس المحلية (شبه رسمية)، أن استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي، تم بسبب ما اعتبرته طهران "تصريحات بعض مسئولي بلاده المؤيدة للهجوم الإرهابي في أهواز".

والسبت، أعلنت السلطات الإيرانية، عن مقتل 25 بينهم 17 عسكريًا، وإصابة 60 جراء هجوم مسلح استهدف عرضًا عسكريًا أقيم في الأهواز بمحافظة خوزستان، بمناسبة الذكرى الـ38 للحرب الإيرانية العراقية (1980– 1988).

وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية، توترًا سياسيًا، بسبب الجزر الثلاثة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى" المتنازع عليها بين الإمارات وإيران والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.

فيما تتهم أبو ظبي، طهران، بالتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وهو ما تنفيه الأخيرة عادة.


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