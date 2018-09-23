عودة الكهرباء للشيخ زويد ورفح بعد انقطاع 9 أيام متتالية

23 سبتمبر 2018 - 07:12 م

عاد التيار الكهربي إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، عقب انقطاع دام 9 أيام متتالية، حيث أكدت مصادر بشركة الكهرباء بشمال سيناء، أن التيار الكهربي عاد إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح بعد إصلاح أحد الأعطال في الخط المغذي للمنطقة.

من ناحية أخرى صدق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على توفير مولدي كهرباء بقدرة 1 ميجا وات لمدينة الشيخ زويد، لتشغيلهما حال انقطاع الكهرباء، حسبما أكد إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح.