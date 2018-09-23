» بالفيديو.. آرسنال «النني» يتخطى إيفرتون

23 سبتمبر 2018 - 07:17 م

حقق فريق آرسنال فوزًا غاليًا على نظيره إيفرتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

بدأ اللقاء بسيطرة من جانب لاعبي أرسنال على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، مع محاولات من أجل اختراق دفاع الخصم بأكثر من كرة عرضية وتسديدات، بينما رد لاعبو فريق إيفرتون عن طريق أكثر من كرة مرتدة.

أحرز الكسندر لاكازيتي لاعب أرسنال الهدف الأول في الدقيقة 56، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 59 من عمر المباراة.