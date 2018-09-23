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«آفاق الإسلامية للتمويل» تحصد جائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة

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آفاق الإسلامية للتمويل

اقتصاد دبي

حصدت «آفاق الإسلامية للتمويل» للعام الرابع على التوالي جائزة أفضل محل تجاري في الخدمة 2017 ضمن برنامج اقتصادية دبي للخدمة المتميزة فئة التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة، وذلك لجهودها في تقديم أفضل الخدمات للعملاء خلال العام 2017، بالإضافة إلى التزامها بوثيقة أخلاقيات التعامل التي تضمن ثقة العملاء.

وسلم اليوم سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي الجائزة للسيد سيف الشحي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» وذلك لحصول الشركة على أفضل محل تجاري  لمنافذ البيع بالتجزئة 2017 لفرع الشركة في البرشا مول ضمن الجوائز الممنوحة لقطاع الخدمات. 

وعبر سيف الشحي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن سعادته البالغة بفوز الشركة بهذه الجائزة ، مؤكداً أن "اختيار اقتصادية دبي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» من بين مجموعة واسعة من الشركات المتقدمة لنيل الجائزة، يعد تجسيداً لجهود الشركة الرائدة في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تطبيق أعلى معايير الجودة ومواكبة استراتيجية الدولة في إسعاد المتعاملين.

وأشار إلى  أن برنامج دبي للخدمة المتميزة يتميز بمكانة مرموقة على الصعيدين  المحلي والدولي، حيث يعتبر البرنامج بمثابة أول خاتم لجودة الخدمة في المنطقة، إذ جرى إطلاق البرنامج في العام 2002  ليكون مكملاً لجائزة دبي للجودة وبرنامج دبي لتقدير الجودة".

وأكد الشحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة مرموقة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، (رعاه الله)، حيث كان لسموه عظيم الفضل في التحول الكامل للخدمات الذكية الحكومية بغية إسعاد المتعاملين، وهو المسار الذي سارعت «آفاق» إليه مبكراً ليصبح لها دور السبق والريادة  باعتبارها شركة عاملة بالقطاع الخاص تطبق أعلى معايير الجودة لإسعاد عملائها عبر إطلاق خدماتها التمويلية العصرية التنافسية بشكل ذكي متطور.

وقدم الشحي التهنئة والشكر لموظفي «آفاق الإسلامية للتمويل» على حصول الشركة على هذه الجائزة التي تؤكد تفانيهم في العمل بدأب، وحرصهم الشديد على تقديم الخدمات التي توفرها الشركة للعملاء بالشكل اللائق وفقاً لأعلى معايير الجودة.

ومن جهتها، قالت يسرا عبد الغفار باقي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والسعادة في «آفاق الإسلامية للتمويل»: "إن فوز «آفاق» بجائزة أفضل محل تجاري في الخدمة 2017 ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة فئة التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة يعكس ثقافة الشركة وحرصها الدائم على نيل ثقة عملائها،

 وأكدت باقي أن إسعاد المتعاملين يأتي في صدارة أولويات الشركة وذلك عبر تبني «آفاق» أفضل ممارسات التواصل مع العملاء بشكل يعكس جودة الالتزام من قبل موظفيها تجاه العملاء فضلاً عن تطبيق المعايير الأخلاقية العالية وتوفير ودعم منتجات ذات قيمة ونزاهة".

وأوضحت باقي أن «آفاق» تعد شركة رائدة في تطبيق أعلى معايير إسعاد العملاء، إذ تمتلك الشركة خطة واضحة للارتقاء بمستوى خدماتها والتواصل الدائم مع عملائها لمعرفة أوجه القصور وتذليل العقبات بهدف إسراع إنجاز المعاملات بأعلى كفاءة وفاعلية، مشيرةً إلى أن «آفاق»أعلنت في سبتمبر من العام 2016 عن إنشاء «إدارة السعادة» لتكون بذلك أول شركة في القطاع الخاص تبادر إلى هذه الخطوة.


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