أزهري يرد على فتوى إخوانية تبيح الرقص

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عصام تليمة
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أباح الداعية الإخواني، الشيخ عصام تليمة، المدير السابق لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الرقص علة الأغاني الشعبية بشرط عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في الرقص وأن يكون الرجال مع بعضهم والنساء أيضًا.
فتوى تليمة جاءت ردًا على سؤال له: "هل يجوز تشغيل الأغاني والرقص عليها مع العلم أن الفرح ليس مختلطًا؟"، إذ أجاب قائلاً: "لا مانع شرعي من الرقص على الأغاني الشعبية طالما الستات مع بعضهم، ولا مانع من رقص الرجال بالعصا، ولكن للأسف هناك رجال يترقصون كالنساء وهذا ممنوع".

وأشار إلى أن "الأحباش رقصوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، لافتًا إلى أن "رقص الرجال مع الرجال جائز ورقص السيدات مع السيدات جائز (بشرط) ألا يكون فيه كشف عورات".

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي عباس، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن "الإسلام لم يحلل الرقص على الأغاني الشعبية ولا يوجد نص قرآني أو حديث نبوي يبيح ذلك، لا للرجال أو للنساء".


وأضاف عبدالعاطي لـ "المصريون": "الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين التي دائمًا ما تصدر فتاوى شاذة لإحداث بلبلة داخل المجتمع المصري، فالإخوان هي المسئول الأول عن موجة الإلحاد التي شهدتها مصر مؤخرًا بإصدار مثل هذه الفتاوى الشاذة والمتطرفة".

وأكد عبدالعاطي أن "التمايل في الرقص ليس من صفة الرجال، فالمسلم معروف عنه التدين والثبات وليس التمايل والرقص الذي يقلل من هيبته كرجل".

وشدد على أنه "ليس صحيحًا ما ادعاه تليمة في فتواه بأن الرسول الكريم سمح بالرقص، بل كان يسمح بالإنشاد الديني فقط الذي لا يقلل من هيبة الرجل في المجتمع الإسلامي، وكان ذلك أيضًا في أوقات محددة أيضًا".


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