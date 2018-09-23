«حشيش» يُهنئ«سعد» بعضوية المكتب السياسي لدعم مصر

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ائتلاف دعم مصر

ياسر حشيش

النائب محمد سعد

قدَّم ياسر حشيش عضو رابطة تجار سيارات مصر، التهنئة لـ عضو مجلس النواب الدكتور، محمود السيد سعد، عن دائرة كوم حمادة، لاختياره ضمن أعضاء المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر.

جديرٌ بالذكر، أنَّ البرلماني الدكتور، محمود السيد سعد، نائبًا عن محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

يُشار إلى أنَّ الدكتور محمود سعد، حاصل على دورة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات من أكاديمية ناصر العسكرية، ودورة في الأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية، ودورة في إعداد القيادات الشبابية بالتنظيم مع معهد إعداد القادة وبالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة دمنهور


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