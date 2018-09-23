بهذه الكلمات.. الملك سلمان يحتفل بالعيد الوطني السعودي

23 سبتمبر 2018 - 07:54 م

احتفل الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، بالعيد الوطني السعودي الـ 88.

وكتب "سلمان" في تغريدة له على "تويتر": "الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين".

وأضاف: "نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي، في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان رسميًا عن توحيد المملكة، عام 1932، بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل، عبد العزيز آل سعود، يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".