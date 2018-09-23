» تسربيات صادرة من الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن

23 سبتمبر 2018 - 07:54 م

كشفت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، عن سبب تخلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الفلسطينيون ووقوفه مع الجانب الإسرائيلي، موضحة أن هناك تسربيات صادرة من الإدارة الأمريكية أكدت أن سبب ذلك هو رفض الفلسطينيون للحوافز الأمريكية التي لوح بها ترامب من قبل.

وأضافت "القدسي"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن الحزمة الاقتصادية التي لوح بها ترامب للفلسطينيين كانت مقابل تنازلهم عن بعض الأمور التي تتعلق بالمستوطنات ووضع القدس الشرقية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية غير مستعدة لمساندة شرعية للقضية الفلسطينية.

ونوهت "القدسي"، إلى أن أمريكا تضغط على الدول الأوروبية لمنعهم من تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.