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«القدسي»: الوفد الإيراني سيغادر جلسة يترأسها «ترامب»

عرب وعالم

هبة القدسي
هبة القدسي

خالد الشرقاوي

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ترامب

هبة القدسي

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخص لا يمكن لأحد التنبؤ بتصرفاته، مشيرة، إلى أن ترامب يقدم أساليب ترهيب ضد الدول من خلال العقوبات الاقتصادية أو عقد مقابلة أو قمة ثنائية.

وأضافت "القدسي"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن هناك تسريبات أكدت أن الرئيس ترامب سيترأس جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة عن مكافحة برنامج إيران النووي، متوقعة مغادرة الوفد الإيراني لهذه الجلسة.

وتابعت "القدسي"، أنه بالفعل الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ، والحزمة الثانية من العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني ستدخل قريبًا حيز التنفيذ أيضًا.


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