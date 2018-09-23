بالفيديو..محافظ الدقهلية يكشف سبب وفاة طالب بلقاس

23 سبتمبر 2018 - 08:33 م

قال المهندس كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن الزحام الشديد الذي سببه أولياء أمور الطلاب هو من تسبب في وفاة التلميذ «إبراهيم محمد حسن عبد ربه»، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية بمدينة بلقاس، قائلا: «مزاحمة أولياء الأمور للطلبة سبب وفاة الضحية».

وقال المحافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc »، تقديم الإعلامية سارة حازم، إنه تم التنبيه على مسئولى المدارس بمنع دخول أولياء الأمور مع أبنائهم وهذا لن يحدث مرة أخرى، موضحا أن وفاة التلميذ هي الواقعة الأولى من نوعها فمن المعروف أن التزاحم يؤدي للإصابات وليس الوفاة.

وأضاف: «أولياء الأمور كان لديهم إصرار على دخول الفصول مع أبنائهم والجلوس على مقاعدهم، والواقعة محزنة جدا».