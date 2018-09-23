» المغرب ترحل قسًا أمريكيًا بسبب «اغتصاب الأطفال»

23 سبتمبر 2018 - 08:41 م

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، تسلم قس كاثوليكي سابق متهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال من السلطات المغربية.

وكشفت الوزارة أن القس الأمريكي، آرثر بيرول البالغ من العمر 80 عامًا، تمت مقاضاته أثناء عمله كقس في الجيش لدى قاعدة للقوات الجوية الأمريكية بعد اتهامه باعتداء جنسي على طفل دون سن الثانية عشرة بين عامي 1991 و1992.

وأكد ممثل ادعاء أمريكي، أنّ لائحة التهم الموجهة إلى القس الكاثوليكي تزعم وجود "خرق عميق للثقة من قبل شخص كان ينظر إليه كمرشد للشباب ويحظى باحترام وسط المجتمع"، مشيرا إلى أن المدعي العام الأمريكي سيسعى إلى تحقيق العدالة للضحايا، على الرغم من مرور كل هذه السنوات التي يريد البعض أن يضعها بينه وبين هذه الجرائم المزعومة.

وذكر الإعلام الأمريكي، أن السلطات الأمنية المغربية تمكّنت من إلقاء القبض عليه بعد فترة وجيزة من توجيه لائحة الاتهام إليه في العام الماضي وظل محتجزا منذ ذلك الوقت، وفي حال إدانته قد يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.

يُذكر، أنه وفي عام 1992، فرّ القس بيرول من الولايات المتحدة عقب انكشاف فعلته المشينة، واختفى عن الأنظار حتى ألقت السلطات المغربية القبض عليه العام الماضي، عقب توجيه اتهامات إليه من محكمة نيومكسيكو.