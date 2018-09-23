» تلميذ ابتدائي يفقأ عين زميله داخل مدرسة

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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أقدم تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الكائنة بالمجاورة 45 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، على فقأ عين زميله بالفصل؛ بعدما ألقى بقطعة حديدية عن طريق الخطأ تجاهه.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى صيدناوي بالعاشر من رمضان، يفيد بوصول الطفل «أحمد عادل محمد» 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الكائنة بالمجاورة 45 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر، مصابًا بفقأ إحدى عينيه.

 وتبين من التحريات أنه أثناء تواجد التلميذ المصاب داخل فصله المدرسي بالمدرسة المُشار إليها، وأثناء محاولة أحد زملائه بالفصل، ويُدعى «أحمد.س» سحب شنطته المدرسية من الديسك الخاص به، علقت الشنطة في قطعة حديدية، وحينما تمكن الأخير من انتزاعها وألقى بالقطعة الحديدية أصابت عين الأول وفقأتها.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 45 جُنح ثان العاشر من رمضان لسنة 2018، فيما يتلقى التلميذ المصاب الإسعافات اللازمة له بمستشفى صيدناوي بالعاشر من رمضان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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