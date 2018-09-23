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علقة ساخنة لسيدتين حاولتا خطف تلاميذ من أمام مدرسة

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لحظة القبض على سيدتين أثناء خطفهما تلاميذ من أمام مدرسة
لحظة القبض على سيدتين أثناء خطفهما تلاميذ من أمام مدرسة

خالد الشرقاوي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على سيدتين بتهمة محاولة خطف أطفال من أمام مدرسة "فاطمة الزهراء" بعبد المنعم رياض في القاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة "فيديو مصر" على "فيس بوك" تجمهر كبير من الأهالي وسط اعتداءات على السيدتين في محاولة منهم للفتك بهما، حيث نجح أمين شرطة ومجند من تخليصهما من يد الجموع الغاضبة.

هذا ولم تصدر وزارة الداخلية بيانًا يفسر تفاصيل الواقعة بعد، كما لم يتسنى لـ"المصريون" التأكد من صحة الواقعة.


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