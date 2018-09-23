رفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك

23 سبتمبر 2018 - 08:58 م

رفض مركز التسوية والتحكيم، دعوى بطلان انتخابات الزمالك، التي أجريت في نوفمبر 2017، التي تقدم بها مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس الإدارة السابق.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم – وفقا للموقع الرسمي للزمالك – الحكم بعدم الاختصاص وإلزام مركز التسوية مقيم الدعوى بدفع كافة المصاريف وأتعاب المحاماة.

وكان عبد الخالق ضمن قائمة أحمد سليمان الذي خسر انتخابات رئاسة الزمالك ضد مرتضى منصور، ولم يكن من الثنائي الذي نجح من قائمة المرشح الخاسر وهو النائب هاني العتال والعضو عبد الله جورج.



