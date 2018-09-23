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«عبدالله» يكرم مديرًا بسفاجا لارتقائه بمستوى مدرسته

قبلي وبحري

صورة التكريم
صورة التكريم

حسن حمدان

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مدير مدرسة

سفاجا

عبد الله يكرم.

كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الأحد، محمد سعد محمود مدير مدرسة سيف الدين الثانوية العسكرية بنين بسفاجا بتقديم شهادة تقدير وذلك لتطوعه للعمل على الارتقاء بمستوى المدرسة إلى الأفضل.

ويأتي التكريم، أثر زيارة المحافظ المفاجئة للمدرسة، أمس، حيث وجد مدير المدرسة يعمل يدًا بيد مع العمال فى نظافة المدرسة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد وتجهيز المدرسة للطلاب، مؤكدًا اهتمامه بالمدرسة كمثال راق للتربية قبل التعليم.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لمدير المدرسة مشيرًا إلى أنه مثال رائع يجب أن يحتذى به لجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، فالجميع يعمل على تحقيق هدف واحد وهو تقديم الخدمة بجودة أعلى للطلاب والقيام بدورهم بكل جهد مستطاع.

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