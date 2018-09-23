10 جنيهات غرامة على الطالب المتغيب

23 سبتمبر 2018 - 09:01 م

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، تحصيل غرامة 10 جنيهات من الطالب المتغيب عن الدراسة دون عذر، خاصة في التعليم الأساسي، مضيفا أن هذه المبالغ ستورد إلى صندوق دعم المشروعات.

وعلق "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، على رغبة أولياء الأمور في أن يكون أبناءهم في الصف الأول بالمقاعد، قائلًا: "ده مفهوم قديم".

وأشار إلى أن النظام الجديد للتعليم عبارة عن مجموعات عمل متنقلة، ولا يوجد طالب بالصف الأول وآخر بالصف الأخير، وما يحدث غير مقبول على الإطلاق.