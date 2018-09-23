بدراوي يكشف أسباب انضمام شخصيات عامة للوفد.

23 سبتمبر 2018 - 09:10 م

حرص المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد منذ توليه رئاسة الحزب على الاستعانة بشخصيات عامة والتواصل معهم للانضمام لحزب الوفد وخاصة أصحاب الأسماء الكبرى على الساحة السياسية والحياة العامة.

وكان احدث المنضمين لحزب الوفد خلال الساعات الماضية سيدة الأعمال الدكتورة جيهان مديح زميل كلية الدفاع الوطنى ومحاضر الاقتصاد، لعضوية الحزب ، والأديبة عزة هيكل أستاذ الأدب المقارن وناشطة فى حقوق المرأة وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا,

وكان حزب الوفد في وقت سابق قد ضم في عضويته كلا من المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأسبق العميد محمد سمير وحصل أيضا "سمير" على منصب مساعد رئيس حزب الوفد كمنصب شرفي لشخصية كبرى انضمت للحزب لكنه لم يتول منصبًا قياديًّا كعضو في الهيئة العليا للحزب.

كما ضم الوفد في عضويته ايضا الدكتورة منال العبيسى رئيسة لجنة المرأة السابقة في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور شريف عمر مساعد وزير الصحة السابق وأستاذ الطب بجامعة القاهرة للحزب.

من جانبه قال النائب فؤاد بدراوي القيادي بحزب الوفد أن الوفد هو بيت الأمة ومعلوم للجميع تاريخه النضالي في الحركة الوطنية منذ سنوات طويلة .

وأكد بدراوي "للمصريون" أن الأسباب التي دفعت بعض الشخصيات العامة للانضمام للوفد هو إيمانهم بمبادي الحزب واتفاقهم مع أهمية دوره كحزب فعال في الحياة السياسية منذ سنوات طويلة وانه بيت الأمة ولا يتغير بتغير الأنظمة فهو ثابت علي مبادئه التاريخية التي أسس عليها.

ونفي بدراوي الضغط علي بعض الشخصيات العامة للانضمام للوفد مؤكدا أنهم تقدموا من تلقاء أنفسهم لتوقيع استمارة العضوية بالوفد لاقتناعهم بالحزب وأهدافه السياسية التي تصب في مصلحة الوطن ، وأنهم يعلموا ان انضمامهم للوفد سيعزز مكانتهم في المجتمع المصري .