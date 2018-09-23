  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:38 م
بحث متقدم
المعهد السويدي للحوار بالإسكندرية

السويد تقرر غلق معهد للحوار بمصر

الزمالك والمقاولون العرب

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ائتلاف دعم مصر

كلام نهائي: «دعم مصر» لن يتحول لحزب سياسي

تلاميذ

10 جنيهات غرامة على الطالب المتغيب

بطاقة الرقم القومي

دعوى لإدراج اسم الأم ببطاقة الرقم القومي.. والبرلمان يرد

محافظ الدقهلية

بالفيديو..محافظ الدقهلية يكشف سبب وفاة طالب بلقاس

لحظة القبض على سيدتين أثناء خطفهما تلاميذ من أمام مدرسة

علقة ساخنة لسيدتين حاولا خطف تلاميذ من أمام مدرسة

عصام تليمة

أزهري يرد على فتوى إخوانية تبيح الرقص

أرشيفية

بالصدفة.. زوجتي بطلة فيلم إباحي

حلا شيحة

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

بدراوي يكشف أسباب انضمام شخصيات عامة للوفد.

الحياة السياسية

حزب الوفد
ارشيفية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

لماذا لا يعجبك صوتك حين تسمعه في المسجل؟ .. العلم يشرح

#

فنان يكشف تفاصيل اعتقاله برفقة 32 فتاة بتهمة الدعارة

#

الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

#

الناظر يحذر من مادة سامة تستخدمها الفتيات

الوفد

بهاء ابو شقة

تغييرات

فؤاد بدراوى

حرص المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد منذ توليه رئاسة الحزب على الاستعانة بشخصيات عامة والتواصل معهم للانضمام لحزب الوفد وخاصة أصحاب الأسماء الكبرى على الساحة السياسية والحياة العامة.

وكان احدث المنضمين لحزب الوفد خلال الساعات الماضية سيدة الأعمال الدكتورة جيهان مديح زميل كلية الدفاع الوطنى ومحاضر الاقتصاد، لعضوية الحزب ، والأديبة عزة هيكل أستاذ الأدب المقارن وناشطة فى حقوق المرأة وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا,

وكان حزب الوفد في وقت سابق قد ضم في عضويته كلا من المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأسبق العميد محمد سمير وحصل أيضا "سمير" على منصب مساعد رئيس حزب الوفد كمنصب شرفي لشخصية كبرى انضمت للحزب لكنه لم يتول منصبًا قياديًّا كعضو في الهيئة العليا للحزب.

كما ضم الوفد في عضويته ايضا الدكتورة منال العبيسى رئيسة لجنة المرأة السابقة في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور شريف عمر مساعد وزير الصحة السابق وأستاذ الطب بجامعة القاهرة للحزب.

من جانبه قال النائب فؤاد بدراوي القيادي بحزب الوفد أن الوفد هو بيت الأمة ومعلوم للجميع تاريخه النضالي في الحركة الوطنية منذ سنوات طويلة .

وأكد بدراوي "للمصريون" أن الأسباب التي دفعت بعض الشخصيات العامة للانضمام للوفد هو إيمانهم بمبادي الحزب واتفاقهم مع أهمية دوره كحزب فعال في الحياة السياسية منذ سنوات طويلة وانه بيت الأمة ولا يتغير بتغير الأنظمة فهو ثابت علي مبادئه التاريخية التي أسس عليها.

ونفي بدراوي الضغط علي بعض الشخصيات العامة للانضمام للوفد مؤكدا أنهم تقدموا من تلقاء أنفسهم لتوقيع استمارة العضوية بالوفد لاقتناعهم بالحزب وأهدافه السياسية التي تصب في مصلحة الوطن ، وأنهم يعلموا ان انضمامهم للوفد سيعزز مكانتهم في المجتمع المصري .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس
» بث مباشر.. مباراة المصري واتحاد العاصمة
» المغرب ترحل قسًا أمريكيًا بسبب «اغتصاب الأطفال»
» تلميذ ابتدائي يفقأ عين زميله داخل مدرسة
» «القدسي»: الوفد الإيراني سيغادر جلسة يترأسها «ترامب»
» تسربيات صادرة من الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن
» «آفاق الإسلامية للتمويل» تحصد جائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة
» أول رد من الإمارات على اتهامها بتنفيذ هجوم الأحواز
» بالفيديو.. آرسنال «النني» يتخطى إيفرتون
» مقتل 5 جراء الفيضانات في تونس
» طالبة جامعية تتخلص من طفلتها: "خايفة أتفضح"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها