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إسرائيل تمهل سكان «الخان الأحمر» أسبوعًا لهدم منازلهم

عرب وعالم

الخان الأحمر
الخان الأحمر

خالد الشرقاوي

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هدم منازل

الخان الأحمر

أمهلت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، سكان قرية الخان الأحمر البدوية حتى 1 أكتوبر، لهدم كل المباني المقامة فيها بأنفسهم، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد إذا لم يتم تنفيذ الأمر.

وينص الأمر المكتوب الذي سلمته الشرطة الإسرائيلية إلى سكان الخان الأحمر صباح الأحد "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي، وذلك لغاية يوم 01 أكتوبر 2018.

وتضيف السلطات في الأمر "بحال تمتنعون من تنفيذ ذلك، ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعطت في الخامس سبتمبر الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر التي يعيش فيها حوالي مئتي بدوي فلسطيني وتتألف من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموما في القرى البدوية.

وتقع قرية الخان الأحمر شرق القدس الشرقية المحتلة، على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

ويخيم عشرات المتضامنين الأجانب ونشطاء فلسطينيون في القرية تحسبا لهدمها فجأة.

ودعت منظمات فلسطينية الأحد الفلسطينيين إلى الصلاة الجمعة المقبل في الخان الأحمر تضامنًا مع أهل القرية.

وتسعى حكومات أوروبية ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أن ذلك سيتيح لإسرائيل توسيع مستوطناتها في تلك المنطقة.


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