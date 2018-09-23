السويد تقرر غلق معهد للحوار بمصر

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المعهد السويدي للحوار بالإسكندرية

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المعهد السويدي للحوار بالإسكندرية
المعهد السويدي للحوار بالإسكندرية

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الإسكندرية

معهد للحوار

قال مسؤول الحوار بين الأديان بوزارة الخارجية السويدية المتقاعد «جان هننجسون»، إن حكومة بلاده قررت إغلاق المعهد السويدي بالإسكندرية، وتسائل: هل هذا يعني غلق باب الحوار، قائلًا«: لا للحوار؟».

وكتب «هننجسون» عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» «: لا للحوار؟ قررت حكومة السويد أن يقفل المعهد السويدي بالاسكندرية الذي قد افتتحاه الوزراء آنا ليند و عمرو موسى 2000 . المعهد مكرّس للحوار بين العرب والأروبيين و تمّ فيه عدد كبير من اللقاءات و المؤتمرات حيث يزداد التعامل و يتعمق التفاهم بين الحضارتين العربية الإسلامية و الأروبية».

من جانبه نفي  النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ما نشره الدبلوماسي السويدي المتقاعد عن غلق المعهد السويدي بالإسكندرية.

وأكد «يحيي»، في تصريحات لـ«المصريون»، أنه بصفته نائب عن إسكندرية لم يصدر هذا القرار علي الإطلاق ولو كان صدر هذا القرار لعلم به فورا .

وطالب يحيي وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار غير صحيحة من الممكن أن تسبب في إساءة  العلاقات المصرية السويدية، حسب قوله.


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